По Мурманской области сохранится тёплая погода, местами пройдёт небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июля наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: сохранится тёплая погода, местами пройдёт небольшой дождь.

31 июля -1 августа ожидается активизация циклонической деятельности над Норвежским морем и Скандинавией. В этот период по Мурманской области будут смещаться атмосферные фронты, пройдут дожди различной интенсивности, местами возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +20+25°.

Сегодня, 30 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +17+19°.

Предупреждение

30 и 31 июля в Кольском МО, в Печенгском МО, Ковдорском МО, и в районе г. Мурманск ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 региональный класс пожарной опасности.