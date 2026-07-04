По Мурманской области сохранится тёплая погода, местами пройдут кратковременные дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии антициклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период в нашем регионе сохранится тёплая погода, местами пройдут кратковременные дожди.

6 июля ожидается смещение активного циклона с юга России на район Архангельской области. По Мурманской области ожидается усиление северо-восточного ветра, с прохождением атмосферных фронтов дожди, наиболее интенсивные днём 6 июля, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 4 июля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°. 5 июля - ветер восточный, юго-восточный слабый, местами умеренный. В отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке области +4+9°, днём +17+22°.

Сегодня в Мурманске ожидается переменная облачность. Днём без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +18+20°. 5 июля - ветер юго-восточный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10+12°, днём +19+21°.