По Мурманской области сохранится тёплая погода, местами пройдут кратковременные дожди
Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 июля наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: сохранится тёплая погода, местами пройдут кратковременные дожди, 29 июля в отдельных районах возможны грозы.
30 июля ожидается небольшое понижение температуры воздуха.
Сегодня, 28 июля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днём +21+26°.
Сегодня в Мурманске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днём +23+25°.