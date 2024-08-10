Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 10-12 августа, Кольский полуостров будет по-прежнему находиться под влиянием арктического антициклона, погода в нашем регионе не претерпит существенных изменений. В этот период по Мурманской области сохранится тёплая погода, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в ночные часы составит от +7 до +14°, днём от +18 до +25°.

Сегодня, 10 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, местами +3+8°, днём +20+25°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

10-12 августа на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.