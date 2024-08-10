Мурманская область. Арктика (16+)10.08.24 08:00
По Мурманской области сохранится тёплая погода, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 10-12 августа, Кольский полуостров будет по-прежнему находиться под влиянием арктического антициклона, погода в нашем регионе не претерпит существенных изменений. В этот период по Мурманской области сохранится тёплая погода, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в ночные часы составит от +7 до +14°, днём от +18 до +25°.
Сегодня, 10 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, местами +3+8°, днём +20+25°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
10-12 августа на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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