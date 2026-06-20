По Мурманской области сохранится тёплая с дождями различной интенсивности и порывистым ветром погода

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 20 июня наш регион находился в малоградиентном барическом поле: отмечалась прохладная без существенных осадков погода. Днём 20 июня будет сказываться влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море: в нашем регионе ожидается повышение температуры воздуха, с приближением атмосферного фронта, начиная с западных районов, пройдет дождь.

21 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона: сохранится тёплая с дождями различной интенсивности и порывистым ветром погода.

22 июня циклон сместится в Баренцево море: ожидается понижение температуры воздуха, местами дождь и сильный порывистый ветер.

Сегодня, 20 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах временами дождь. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём +15+20°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +18+20°.