По Мурманской области сохранится тёплая с кратковременными дождями погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 15 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +20+25°.
16 июля с Норвежского моря на запад Баренцева моря сместится активный циклон. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, наиболее интенсивный ночью, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха днем +17+22°.
17 июля сохранится тёплая с кратковременными дождями погода.
Сегодня, 15 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13º, днём +20+25°.
Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
По Мурманской области сохранится: в районе г. Полярные Зори V региональный класс пожарной опасности; в Терском районе и на юго-западе Кандалакшского района – IV региональный класс пожарной опасности.