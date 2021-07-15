По Мурманской области сохранится тёплая с кратковременными дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой дождь, днём воздух прогреется до +20+25°.

16 июля с Норвежского моря на запад Баренцева моря сместится активный циклон. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, наиболее интенсивный ночью, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха днем +17+22°.

17 июля сохранится тёплая с кратковременными дождями погода.

Сегодня, 15 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13º, днём +20+25°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области сохранится: в районе г. Полярные Зори V региональный класс пожарной опасности; в Терском районе и на юго-западе Кандалакшского района – IV региональный класс пожарной опасности.