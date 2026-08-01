По Мурманской области сохранится тёплая с кратковременными дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии в Норвежском море и активных атмосферных фронтов: сохранится тёплая с кратковременными дождями погода.

2-3 августа ожидается формирование и смещение циклона с районов Прибалтики в Канино-Колгуевский район. 3 августа, при смещении циклона вблизи Кольского полуострова, в нашем регионе пройдут дожди, наиболее интенсивные на востоке области, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха понизится.

Сегодня, 1 августа, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дожди, грозы. Ветер ночью юго-восточный, южный, днём юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +20+25°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ночью гроза. Ветер днём юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +20+22°.