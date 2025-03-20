Мурманская область. Арктика (16+)20.03.25 08:00
По Мурманской области сохранится зимний характер погоды
Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием арктического циклона и холодных воздушных масс, в этот период сохранится зимний характер погоды.
22 марта атлантический циклон забросит в наш регион порцию тёплого воздуха, начнутся оттепели и осадки смешанного типа.
Сегодня, 20 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на севере области умеренный снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица.
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