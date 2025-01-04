По Мурманской области сохраняется морозная погода - на западе региона температура воздуха будет опускаться местами до -35-37°

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 января Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь. 4 января и ночью 5 января преобладающая температура воздуха составит -15-20°, при пояснениях -25-30°, на западе области местами до -35-37°, днём 5 января -10-17°, местами -18-23°.

6 января сохранится морозная погода.

Сегодня, 4 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха -15-22°, при прояснениях -25-30°, на западе области местами -35-37° в течение суток. Гололедица.

Штормовое предупреждение

3 января в период 13-15 часов на западе Мурманской области отмечался сильный мороз с минимальной температурой воздуха -35-37°. Сохранится до 10-13 часов 5 января.