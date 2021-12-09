По Мурманской области сохраняется морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 декабря наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -18-25°, при прояснениях -27-34°, днём -13-18° в отдельных районах -20-25°.

10 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона с центром в районе Вологды: ночью сохранится холодная погода, днём температура воздуха -10-15°, в центральных районах до -20°.

11 декабря ожидается небольшой снег, местами порывистый ветер, постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 9 декабря, будет переменная облачность. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью -20-25°, при прояснениях -29-34°, на крайнем юге и востоке -15-20°, днём -13-18°, местами -20-25°. Гололедица.