По Мурманской области сохраняется морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 11-12 января погоду Кольского полуострова будет определять южная часть активного циклона, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -23-28°, 12 января в центральных районах местами -35-36°, днём -10-15° местами до -20°.

Ночью 13 января сохранится морозная погода. Днём 13 января ожидается влияние очередного циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море: пройдёт снег, температура воздуха повысится до -7-12°.

Сегодня, 11 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный слабый, днём на севере области умеренный. Температура воздуха ночью -17-22°, местами -27-32°, в центральных районах местами -35-36°, днём -12-17°, местами до -22°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

10 января в период 16-18 часов в центральных районах Мурманской области отмечался сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-36°. Сохранится до 7-10 часов 11 января.

10 января в 20-24 часа в Гренландском море отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 16-19 часов 12 января.