Мурманская область. Арктика (16+)24.01.25 08:00
По Мурманской области сохраняется морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -15-20° при прояснениях -25-30°.
25 января ожидается влияние северо-восточной периферии циклона с центром на юге Норвежского фронта: по Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, местами усилится ветер, температура воздуха в дневные часы повысится до -3-8°.
Сегодня, 24 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -16-21°, при прояснениях -25-30°, днём -10-15°, местами до -22°. Гололедица.
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