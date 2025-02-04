Кабинеты неотложной помощи начали работать по воскресеньям в поликлиниках МурманскаС 1 марта изменятся тарифы на перевозку пассажиров и грузов морским транспортом в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.02.25 08:00

По Мурманской области сохраняется морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 февраля наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит -17-25°, в отдельных районах -29-34°, ночью и утром в центральных районах -35-38°.

Ночью 5 февраля сохранится морозная погода. Днём 5 февраля ожидается влияние циклона с центром на западе Баренцева моря: пройдёт снег, местами усилится ветер, температура воздуха повысится до -7-12°.

Ночью 6 февраля ожидается ветреная со снегом и метелью погода. Днём 6 февраля сохранится сильный порывистый ветер, существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит от 0 до -5°.

Сегодня, 4 февраля, будет переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман, изморозь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха -20-25°, местами -29-34° в течении суток, ночью и утром в центральных районах -35-38°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

3 февраля в период 20-24 часа в центральных районах Мурманской области отмечался сильный мороз, минимальная температура воздуха опускалась до -35-38°С. Сохранится до 12-16 часов 4 февраля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Платформа hh.ru назвала финалистов Рейтинга работодателей России-2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Кавказский пленник». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России продолжится снижение среднего размера пенсий относительно средней зарплаты по стране-PRO Валюту (16+)Доллар США продолжает укрепляться к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На объектах Северного флота реализуется программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить» с 2019 года отремонтирована почти треть всех подъездов-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика