По Мурманской области сохраняется морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 февраля наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит -17-25°, в отдельных районах -29-34°, ночью и утром в центральных районах -35-38°.

Ночью 5 февраля сохранится морозная погода. Днём 5 февраля ожидается влияние циклона с центром на западе Баренцева моря: пройдёт снег, местами усилится ветер, температура воздуха повысится до -7-12°.

Ночью 6 февраля ожидается ветреная со снегом и метелью погода. Днём 6 февраля сохранится сильный порывистый ветер, существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит от 0 до -5°.

Сегодня, 4 февраля, будет переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман, изморозь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха -20-25°, местами -29-34° в течении суток, ночью и утром в центральных районах -35-38°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

3 февраля в период 20-24 часа в центральных районах Мурманской области отмечался сильный мороз, минимальная температура воздуха опускалась до -35-38°С. Сохранится до 12-16 часов 4 февраля.