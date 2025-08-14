По Мурманской области сохраняется высокая пожарная опасность

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду на Кольском полуострове будет определять малоградиентное барическое поле: местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от +18 до +23°.

Сегодня, 14 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.

15 августа - ветер юго-западный, южный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +19+24°.

16 августа - ветер юго-восточный, восточный, днём на северо-западе области западный, северо-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +17+22°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

14 августа на западе Кольского района сохранится высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.

14-15 августа в Ловозерском, Терском районах, на востоке Кольского района Мурманской области, в районе Мурманска сохранится чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.