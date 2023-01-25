По Мурманской области существенных изменений в температуре воздуха не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии активного обширного циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами небольшой, на юге области умеренный снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер. 25-26 января существенных изменений в температуре воздуха не ожидается.

Сегодня, 25 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на юге области умеренный снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

24 января в период 5-9 часов на севере и в центральной части Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 6-9 часов 26 января.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняются зимние условия стока, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лед, ледостав с полыньями.

Уровни воды на реках практически не изменяются, понижение составляет 0-2 см в сутки.

Толщина льда на реках и водоёмах увеличилась за прошедшую декаду на 1-9 см и на 20 января равна 18-58 см, что меньше нормы на 1-17 см и, в основном, меньше прошлого года на 3-35 см.