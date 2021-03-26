Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активного циклона, смещающегося с Норвежского моря. В нашем регионе ожидается сильный порывистый ветер, местами мокрый снег, температура воздуха днём +2+7°.

В дальнейшем циклон заполнится и сместится далее в восточном направлении. 26 и 27 марта по Мурманской области существенных осадков не ожидается, температура воздуха на 2-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 26 марта, будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днём без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -9-14°, днём +1+6°. Гололедица, ночью и утром местами сильная.