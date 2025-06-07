По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, в субботу Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +19+24°.

8-9 июня ожидается влияние циклонов, смещающихся с юга Скандинавии и с Балтийского моря в северо-восточном направлении. По Мурманской области местами пройдет дождь различной интенсивности.

8 июня - ветер восточный, северо-восточный, днём на юге области юго-западный умеренный. Небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +13+18°.

Сегодня, 7 июня, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +19+24°.