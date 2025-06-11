По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +12+17°.

12 июня ожидается ветер северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Ночью местами дождь. Днём дождь, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +9+14°.

Сегодня, 11 июня, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами дождь. Ветер ночью северо-западный, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +13+18°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

11 июня в Кольском районе Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

11 июня в Печенгском районе, в Кандалакшском районе, в районе городов Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори ожидается IV региональный класс пожарной опасности.