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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.25 08:00

По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии антициклона с центром на севере Норвежского моря. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы +20+25°, на севере и востоке области +13+19°.

17 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: осадков не ожидается, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 15 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура ночью +9+14°, днем +13+18°, местами +22+27°.

16 июля - ветер северо-западный, северный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +19+24°, на севере области +14+19°.

17 июля - ветер северо-западный, западный слабый. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +18+23°, на востоке области +13+18°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

14-18 июля в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районе городов Апатиты, Кировск ожидается V региональный класс пожарной опасности.

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