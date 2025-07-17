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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.25 08:00

По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии антициклона с центром на севере Норвежского моря: существенных осадков не ожидается, днём температура воздуха составит +19+21°, на востоке области +12+17°.

18-19 июля погоду нашего региона будет определять малоградиентное барическое поле. По Мурманской области в этот период в отдельных районах возможен небольшой дождь, днём воздух прогреется до +22+27°, на юго-западе области местами до +30+32°.

Сегодня, 17 июля, будет переменная облачность. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +19+24°, на востоке области +12+17°.

18 июля - ветер юго-западный, западный, днём на севере области северо-восточный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +10+15°, на востоке области +6+11°, днём +22+27°, на юго-западе области +30+32°.

19 июля - ветер ночью южный, юго-западный, днём северный, северо-западный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +22+27°, на юго-западе области +30+32°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

15-18 июля в Ковдорском, Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах Мурманской области, в районе городов Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори сохранится IV региональный класс пожарной опасности.

14-18 июля в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается V региональный класс пожарной опасности.

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