Как сообщает Мурманское УГМС, днём 1 августа и в течение суток 2 августа погоду нашего региона будет определять юго-западная часть антициклона, смещающегося с Баренцева моря в Карское море: в этот период по Мурманской области существенных осадков не ожидается.

Сегодня, 1 августа, будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13+18°, днём +27+32°.

2 августа - ветер юго-восточный, южный слабый, днём местами в порывах до умеренного. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +23+28°, в центральных районах и на западе области местами +30+33°.

3 августа - ветер юго-западный, южный, днём на севере области северо-западный, северный слабый, днём местами в порывах до умеренного. Местами дождь, днём в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +14+19°, днём +23+28°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

1-3 августа на юго-западе Кандалакшского района, в Терском районе Мурманской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности. В районе г. Апатиты и г. Кировск ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.

1-3 августа в центральных и южных районах Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.

Предупреждение об опасном явлении

1 и 2 августа на большей территории Мурманской области ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+33°.