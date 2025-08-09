По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-11 августа Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием поля пониженного атмосферного давления. 9 августа существенных осадков не ожидается, 10-11 августа местами пройдёт дождь. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от + 17 до +23°.

Сегодня, 9 августа, будет переменная облачность. Днём в отдельных районах небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +19+24°, местами+14+19°.

10 августа - ветер восточный, северо-восточный умеренный. Местами небольшой, днём на юге области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+23°.

11 августа - ветер северо-восточный, восточный умеренный. Местами небольшой, на юге области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+23°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

9-11 августа в Ловозерском и Терском районах, на востоке Кольского района Мурманской области, в районе Мурманска сохранится чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.