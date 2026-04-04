По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит ночью -1-6°, местами -7-12°, днём от -1 до +5°.

6 апреля погоду нашего региона будет определять северная периферия активного обширного циклона, смещающегося с юга Скандинавии на район Финляндии. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -1 до +4°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 4 апреля, в Мурманской области будет облачность переменная. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём от -1 до +4°. Местами гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачность переменная. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +1+3°. Местами гололедица.

5 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер ночью слабый переменный, днём юго-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -2-7°, местами -9-14°, днём от 0 до +5°. Гололедица.

5 апреля в Мурманске - ветер южный, юго-восточный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью -2-4°, днём +1+3°. Местами гололедица.