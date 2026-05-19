По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 мая Кольский полуостров находился под влиянием циклона, смещающегося с района Ленинградской области в северном направлении. При прохождении активных атмосферных фронтов, связанных с этим циклоном, через территорию нашего региона отмечались дожди различной интенсивности. На севере Мурманской области в этот период местами прошли сильные дожди: в Мурманске выпало 103% от месячной нормы осадков, в районе п. Верхнетуломский 127%, в районе п.Териберка 109%. В районе п. Ура - Губа, г. Полярный, п. Туманный за 16-17 мая выпало 72-75% осадков от месячной нормы.

19 мая погоду нашего региона будет определять южная периферия антициклона, формирующегося над Баренцевым морем: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +15+20°, на севере области до +9+14°.

20-21 мая ожидается смещение антициклона на Канино-Колгуевский район и далее на север Урала. Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с районов Прибалтики на север Скандинавии. В этот период по Мурманской области ожидается тёплая погода, местами пройдёт дождь.

Сегодня, 19 мая, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +15+20°, на севере +9+14°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +10+12°.

20 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-восточный, южный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +10+15º.

20 мая в Мурманске ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +14+16°.

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
