По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +14+20°.

23 июля ожидается смещение системы атмосферных фронтов с района Вологодской области в северном направлении: в нашем регионе пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха понизится.

Сегодня, 21 июля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +14+19°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +16+18°.