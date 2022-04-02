Как сообщает Мурманское УГМС, 2-4 апреля Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. 2 апреля по Мурманской области существенных осадков не ожидается, 3 и 4 апреля пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Преобладающая температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днем -1-6°.

Сегодня, 2 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -1-6°. Гололедица.