По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 апреля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона в Баренцевом море: существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит ночью -4 -9°, в центральных районах -8 -13°, днём +2 +7°.

26 апреля будет сказываться влияние малоподвижного циклона с центром на юге Скандинавии: местами пройдут осадки, ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до +2+7°.

27 апреля наш регион будет находиться под влиянием южной периферии арктического антициклона: осадки прекратятся, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 25 апреля, будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер на юге слабый, на севере западный умеренный. Температура воздуха ночью -4 -9°, в центральных районах -8 -13°, днём +2 +7°. Ночью местами гололедица.