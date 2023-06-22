Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 июня Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 22 и 23 июня +18+24°, в Терском районе +13+18°, 25 июня +20+25°.

Сегодня, 22 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, на востоке области +1+6°, днём +18+23°.

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В настоящее время на реках Мурманской области продолжается понижение уровней воды. По состоянию на 20 июня уровни воды ниже уровней прошлого года на 4-88 см, на реках Печа и Поной (Краснощелье) — на 110-151 см.

Температура воды на большинстве рек равна 9-17°, на горных реках 5-6°, на озерах и водохранилищах – 8-16°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области 20-25 июня 2023 года ожидается IV-V региональный класс пожарной опасности.