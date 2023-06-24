Как сообщает Мурманское УГМС, 24-25 июня погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +20+25°, 25 июня на севере области до +15+20°.

26 июня в нашем регионе ожидается преимущественно северо-восточный ветер, местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха днём составит: на севере области +12+17°, на юге региона +20+25°.

Сегодня, 24 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, на востоке +3+8°, днём +20+25°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области 20-25 июня ожидается IV-V региональный класс пожарной опасности.