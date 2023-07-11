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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.23 08:00

По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 11-13 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 11-12 июля +22+27°, 13 июля +18+23°.

Сегодня, 11 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, местами на западе области до +14°, днём +21+26°.

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