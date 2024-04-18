По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-19 апреля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия антициклона с центром над Баренцевым морем. В нашем регионе существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит ночью -7-13°, местами -13-19°, днём -1-7°.

20 апреля ожидается смещение активного южного циклона на Архангельскую область. По Мурманской области постепенно усилится ветер, днём, с приближением атмосферного фронта, пойдёт снег различной интенсивности, температура воздуха в дневные часы составит -1-6°.

Сегодня, 18 апреля, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -13-18°, днём -2-7°. Гололедица.

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На реках Мурманской области по-прежнему сохраняется зимний режим. Продолжительная оттепель привела к повышению уровней воды на реках области по 1-2 см в сутки, в отдельные дни до 7 см. Прогнозируемое похолодание приведёт к понижению уровней воды на реках.

На большинстве водных объектов отмечается ледостав, на р.Лотта (пор. Ловнакоски) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках ледостав, ледостав с полыньями. На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на реках составляет 43-77 см, на озерах и водохранилищах 22-89 см. Высота снежного покрова в центральной части Мурманской области варьируется от 30 см до 60 см, в северо-восточных, восточных и юго-восточных районах от 70-100 см.