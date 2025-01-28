По Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 января погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области ночью 28 января существенных осадков не ожидается, днём 28 января и в течение суток 29 января местами пройдёт снег. Температура воздуха составит 28 января ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°; 29 января -2-7°, местами до -12° в течение суток.

Ночью 30 января ожидается морозная без существенных осадков погода. Днём 30 января, со смещением циклона с Балтийского моря на север Карелии, по Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, температура воздуха повысится до 0

Сегодня, 28 января, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман, днём в отдельных районах снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°. Гололедица, местами сильная.