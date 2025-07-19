По Мурманской области существенных осадков не ожидается, днём температура воздуха прогреется до +22+27°

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 июля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия антициклона, смещающегося с Гренландского в Баренцево море: существенных осадков не ожидается, днём температура воздуха составит +22+27°, на севере области +12+17°.

20-21 июля антициклон сместится в Канино-Колгуевский район и Мурманская область будет находиться под влиянием его западной периферии. В этот период в нашем регионе местами пройдут кратковременные дожди, в дневные часы воздух прогреется: 20 июля до +22+27°, на востоке области до +17+22, 21 июля до +24+29°, в Терском районе до +15+20°.

Сегодня, 19 июля, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью на севере области +6+11°, на юге +11+16°, днём +22+27°, на севере области +12+17°.

20 июля - ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +22+27°, на востоке области +17+22°.

21 июля – ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днём в отдельных районах в порывах до 13 м/с. Местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +12+17°, на востоке области+ 8+13°, днём +24+29°, в Терском районе +15+20°.