По Мурманской области существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +13+18°

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 мая наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +13+18°, на востоке области до +9+14°.

14-15 мая погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия активного циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море. По Мурманской области в этот период ожидается тёплая погода, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. В эти дни преобладающая температура воздуха составит ночью +4+9°, днём +15+20°.

Сегодня, 13 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +9+14°.