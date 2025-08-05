По Мурманской области существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +23+28°

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона в Баренцевом море: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +23+28°, на востоке области до +18+23°.

6-7 августа наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском море и над районами Скандинавии. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, 7 августа местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +18+24°.

Сегодня, 5 августа, будет переменная облачность. Днём местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13+18º, на востоке +10+15º, днем +23+28°, на востоке +18+23º.

6 августа - ветер юго-восточный умеренный. Ночью местами небольшой дождь. Днём небольшой, местами умеренный дождь, грозы. Температура воздуха ночью +11+16°, на востоке области +8+13°, днём +18+23°.

7 августа - ветер южный умеренный, днём местами сильный. Ночью местами небольшой дождь. Днём в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +19+24°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

5 августа в Ловозерском районе, в районе Апатитов и Кировска, в Терском районе, на юго-западе Кандалакшского района Мурманской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.

5 августа на большей части территории Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.