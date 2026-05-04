Как сообщает Мурманское УГМС, 4 мая наш регион будет находиться ночью под влиянием южной периферии циклона в Баренцевом море, днём – малоградиентного барического поля. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +8+13°.

5 мая ожидается активизация циклонической деятельности на севере Скандинавии и в районе Республики Карелия. В нашем регионе пройдут осадки различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +3+8°.

6 мая ожидается порывистый северный ветер, временами осадки, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Сегодня, 4 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +8+13°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +10+12°.

5 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер восточный, северо-восточный слабый. Временами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +3+8°. 6 мая - ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный. Временами мокрый снег, снег. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +2+7°.

5 мая в областном центре ожидается ветер восточный, северо-восточный слабый. Временами небольшие осадки, в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +5+7°. 6 мая - временами небольшой мокрый снег, снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +3+5°.