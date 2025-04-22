Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 08:00
По Мурманской области существенных осадков не ожидается, ночью сохранится морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 22 апреля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, ночью ожидается морозная погода, днём воздух прогреется до 0 +5°.
23-24 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии. В этот период по Мурманской области ожидается местами снег, ночью сохранится отрицательная температура воздуха, днём преобладающая температура воздуха от -1 до +5°.
Сегодня, 22 апреля, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях до -16°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.
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Последние комментарии
VtcnysQ51
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Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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