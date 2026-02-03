Как сообщает Мурманское УГМС, З февраля погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия антициклона с центром над Скандинавией. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, ночью сохранится преимущественно холодная погода, днём температура воздуха составит от -17 до -25°, на крайнем севере области -9-14°.

4-5 февраля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. Местами пройдёт снег, на севере области усилится ветер, температура воздуха повысится днём 4 февраля до -10-15°, на севере области до -3-8°, а 5 февраля температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 3 февраля, будет переменная облачность. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха -14-19°, местами -23-28°, днём на севере области -9-14°. Гололедица.

4 февраля - ветер западный, северо-западный умеренный, позёмок. Местами небольшой, днём на севере области умеренный снег. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём-10-15°, на севере области -3-8°.

5 февраля - ветер западный, северо-западный умеренный, на севере области местами сильный, метель. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха -5-10°, местами до -15° в течение суток.