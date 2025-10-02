ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Мурманская область. Арктика (16+)02.10.25 08:00

По Мурманской области существенных осадков не ожидается, усилится юго-западный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, закончился первый осенний месяц, который в Мурманской области был очень тёплым. Вот уже третий год подряд температура воздуха в сентябре в нашем регионе больше соответствует летним, чем «нормальным» осенним значениям. По предварительной оценке, сентябрь 2025 года займёт вторую строчку после 2024 года в 90-летнем ряду наблюдений, а в отдельных районах центра и юга области станет самым тёплым за многолетний период наблюдений. Однако, абсолютные максимумы температуры воздуха сентября, которые на большинстве станций отмечались в 1938 году, остались непреодолёнными. Напомним, что самое высокое значение сентябрьской температуры воздуха на Кольском полуострове – плюс 25,8 °С было зафиксировано 3 сентября 1938 года на гидрометеорологической станции Териберка. Наибольшие аномалии средней месячной температуры воздуха в сентябре 2025 года были зарегистрированы на гидрометеорологических станциях Каневка, Туманная, Ловозеро. На сегодня в областном центре средняя температура сентября повторяет прошлогоднее рекордное значение. Осадков в среднем по региону выпало 120% от климатической нормы, как и в прошлом году, основная доля выпавших дождей пришлась на север и северо-запад области, на побережье Белого моря выпала лишь половина месячной нормы.

Как сообщают наши метеорологи, 2-3 октября погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия антициклона. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, усилится юго-западный ветер, ночью в отдельных районах возможны заморозки до -2°. Преобладающая температура воздуха днём составит +6+12°. 4 октября местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится. 

Сегодня, 2 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём на севере сильный. Температура воздуха днём +6+11°.

3 октября - ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -2°, днём +7+12°.

4 октября – ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -2°, днём +6+11°.

 

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
