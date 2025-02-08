По Мурманской области существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, активная циклоническая деятельность в Северной Атлантике и над Баренцевым морем обеспечила мощный заток тёплого воздуха на территорию нашего региона. По данным гидрометеорологических станций Мурманского УГМС в 9 часов утра 7 февраля положительные температуры воздуха отмечены по всей западной части территории региона. Особенно тепло на северо-западе Мурманской области. В Никеле зафиксирован новый абсолютный максимум температуры воздуха конкретного дня 7 февраля + 6,1°С. Предыдущее значение составляло +5,6°С и отмечалось в 1990 году.

В 1990 году были установлены абсолютные максимумы температуры воздуха для 7 февраля в Мурманске, Полярном, Ура-Губе, Териберке, Мончегорске, Апатитах, Зареченске, Кандалакше, Ковдоре, Умбе.

8 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии антициклона с центром над Вологодской областью: существенных осадков не ожидается, днём температура воздуха составит от -2 до +3°.

Ночью 9 февраля ожидается морозная погода. Днём 9 февраля, с приближением очередного атлантического циклона, местами усилится ветер, пройдёт небольшой снег, температура воздуха ожидается -1-6°.

10 февраля погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю: на севере области ожидается сильный порывистый ветер, местами снег, температура воздуха в дневные часы от 0 до -5°. На дорогах местами сильная гололедица.

Сегодня, 8 февраля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от +3 до -2°. Гололедица, местами сильная.

Штормовое предупреждение

7 февраля в период 11-15 часов на побережье Мурмана отмечалось опасное волнение 6-7 метров. Сохранится до 9-12 часов 8 февраля.

7 февраля в период 14-17 часов на юго-востоке Баренцева моря отмечалось усиление юго-западного, западного ветра 30-33 м/с. Сохранится до 6-9 часов 8 февраля.

7 февраля в период 14-18 часов на севере и востоке Баренцева моря фиксировалось опасное волнение 9-11 метров. Сохранится до 15-18 часов 8 февраля.