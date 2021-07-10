По Мурманской области температура воздуха днём будет в пределах +22+27°
Как сообщает Мурманское УГМС, 10 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: днём воздух прогреется до +22+27°, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди.
11 и 12 июля погоду Мурманской области будет определять циклон, смещающийся с Западной Европы в северном направлении. В нашем регионе ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дожди, наиболее интенсивные ночью 12 июля. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +18+23°, 11 июля на севере области +13+18°.
Сегодня, 10 июля, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +8 +13°, днём +22+27°.
Оповещение о чрезвычайной пожарной опасности
По Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности: 9-12 июля в районе г.Мурманска, в Ловозерском районе, на севере Кольского района; 9-11 июля в районе г.Апатиты, г.Кировск, г. Полярные Зори, на юго-западе Кандалакшского района.
***
За прошедшие сутки уровни воды на реках изменялись в пределах ±
Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 16,0-22,0°, на горных реках 6,5-9,0°, на озере Умб-озеро и на Серебрянском водохранилище - 10,0-15,0°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 9 июля в 8 часов мск была равна 21°.