По Мурманской области температура воздуха днём ожидается -14-19°, местами до -24°. Гололедица

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления, ожидается смещение частных циклонов с Ботнического залива в Белое море и далее в Канино-Колгуевский район.

По Мурманской области ожидается местами снег, туман, изморозь. Преобладающая температура воздуха составит в ночные часы при прояснениях -20-27°, днём -9-15°, местами до -20°.

Сегодня, 24 ноября, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха днём -14-19°, местами до -24°. Гололедица.

25 ноября - ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -26-31°, днём -14-19°, местами до -24°.

26 ноября - ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях до -23°, днём -8-13°.