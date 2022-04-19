Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 08:00
По Мурманской области температура воздуха днём ожидается +6+11°
Как сообщает Мурманское УГМС, 19 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +6+11°.
20 и 21 апреля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха составит ночью от +2 до -3°, днём +6+12°.
Сегодня, 19 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +6+11°. Ночью и утром местами гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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