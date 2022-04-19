По Мурманской области температура воздуха днём ожидается +6+11°

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +6+11°.

20 и 21 апреля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха составит ночью от +2 до -3°, днём +6+12°.

Сегодня, 19 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +6+11°. Ночью и утром местами гололедица.