Мурманская область. Арктика (16+)04.07.22 08:00
По Мурманской области температура воздуха днём поднимется до +23+28°С
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.
Сегодня, 4 июля, будет переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днём без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +23+28°.
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Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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