По Мурманской области температура воздуха днём поднимется до +5°

Как сообщает Мурманское УГМС, погода Кольского полуострова, в большей степени, будет находиться под влиянием обширного антициклона, расположенного над севером Европейской части России. В этот период в нашем регионе сохранится тёплая погода.

Сегодня, 17 марта, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -12-17°, днём от 0 до +5°. Гололедица, ночью местами сильная.