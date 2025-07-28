Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 08:00
По Мурманской области температура воздуха на юге и в центральных районах местами будет подниматься до +30+33°
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, местами грозы.
Сегодня, 28 июля, будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +23+28°, на юге и в центральных районах местами +30+33°.
29 июля - ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +24+29°.
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