По Мурманской области температура воздуха незначительно понизится

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 и 14 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширной области пониженного атмосферного давления. В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно облачная, маловетреная погода, температура воздуха незначительно понизится.

Сегодня, 13 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Днём в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +18+23°, на севере области +13+18°.

Предупреждение

В Ловозерском районе Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности. В Кольском районе и в городе Мурманск сохранится IV региональный класс пожарной опасности.

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На реках запада и центра Мурманской области проходят дождевые паводки, пик которых наблюдался 5-6 августа. Уровни воды на эту дату повышались от предпаводочных на 40-95 см. 12 августа на большинстве рек наблюдалось понижение уровней воды с интенсивностью 1-6 см за сутки. От 6 августа уровни воды на реках запада и центра области понизились на 25-70 см.

Температура воды на реках и водоёмах равна +13-17°, на горных реках +6-8°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 12 августа в 8 часов утра была равна +17°.