Мурманская область. Арктика (16+)24.03.23 08:00
По Мурманской области температура воздуха ночью может опускаться до -25-30°
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха ночью -13-18° при прояснениях -23-28°, днём-4-9°.
25 марта существенных изменений в погоде не ожидается.
Сегодня, 24 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -25-30°, на крайнем севере и крайнем юге -15-20º, днём -5-10º. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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