По Мурманской области температура воздуха ночью может опуститься до -25-30º

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег.

3 февраля температура воздуха ожидается ночью -11-16°, при прояснениях -20-25°; в дневные часы -8-13° местами -15-20°.

Сегодня, 2 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь, ночью туман. Ветер северо-восточный слабый, на востоке умеренный. Температура воздуха ночью -15-20º, при прояснении -25-30º, днём -8-13°, местами -15-20º. Гололедица.

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31 января толщина льда на реках и водоёмах Мурманской области достигла 32-67 см. Высота снежного покрова 31 января на юге области была равна 45-55 см, в центральном районе 50-80 см, на севере - до 97 см.