По Мурманской области температура воздуха ночью может опуститься при прояснениях до-27-32°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха понизится до -17-22° при прояснениях до -27-32°.

Сегодня, 15 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный, на севере области юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -27-32°, днём -15-20°, местами до -25°. Гололедица.